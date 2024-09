Lista para llevar un poco de su historia y buena música a la pantalla nacional. Así se encuentra Ana Isabelle, quien está entusiasmada de que el público vea su próxima propuesta musical para “Lo que nos une”, el nuevo especial del Banco Popular de Puerto Rico que celebra este año 32 años llenos de fiesta, tradición y nostalgia.

La cantante y actriz habló con Primera Hora sobre su participación en la producción puertorriqueña en el que le dará voz a “Pura flama”, una canción con la que ella asegura identificarse por recoger su experiencia de vida.

PUBLICIDAD

“Es muy especial cantar esta canción porque es una rumba cubana, es algo que no suelo cantar, pero me encanta el folclor, me encanta la cultura nuestra y la fusión que tenemos con los países caribeños. Es una canción que me estoy disfrutando mucho”, indicó la artista desde la grabación que se realizó en una residencia en Miramar, una de las diversas localizaciones que se verán en esta transmisión singular.

De hecho, la también actriz y bailarina expuso que más allá de una interpretación, buscará transportar a los televidentes a la historia de una joven que vivía en “el frío de Nueva York” y decide regresar a la Isla, “porque Borinquen la llama”, algo que le toca muy de cerca.

Ana Isabelle presentará el tema "Puro flama", que celebrará el regreso a un lugar que llama "hogar". ( Suministrada )

“El especial del Banco Popular siempre ha sido una forma de que el puertorriqueño se identifique y se sienta cerquita de su cultura, no importa dónde esté, que se sientan en casa y que si les da sentimiento, que lo saquen, porque a mí me tocó, estuve ocho años allá y todavía sigo trabajando allá, pero conozco bien el sentimiento de añorar”, sostuvo la cagüeña, quien se unirá a figuras como Danny Rivera, Gale, Charlie Aponte, Miley, Moncho Rivera, Daymé Arocena, Ángel “Papote” Alvarado, Melina León, entre otros, en el proyecto producido por Cinetrix y dirigido por Juanky Álvarez.

Daymé Arocena y Ángel "Papote" Alvarado llevarán su sabor a la emblemática producción. ( Suministrada )

La artista resaltó sentirse complacida de participar por una tercera ocasión del emblemático proyecto que muchos apuntan como el inicio de la temporada navideña, una época donde muchos boricuas aprovechan para reconectar con sus allegados y amigos, aunque sea por unos días.

PUBLICIDAD

“Este será un especial bien distinto, porque están resaltando aún más las historias detrás de las canciones y nuestra cultura. Creo que la gente podrá irse en un viaje de diversos géneros folclóricos que nos identifican, así como de artistas nóveles, como de estudiantes de la Fundación Banco Popular, que es algo que me parece maravilloso porque tendremos grandes artistas y figuras que están surgiendo, que aman el arte y quieren ver su sueño forjarse. Así que la gente debe esperar buena música”, expuso la artista, quien participó en otros proyectos como “Ellas, Mujeres en la Música” y “Nuestra Isla, Nuestro Encanto”.

“Lo que nos une” se transmitirá el 1 de diciembre a las 8:00 p.m. por los principales canales de televisión de Puerto Rico, así como durante 24 horas a través de la página popular.com.