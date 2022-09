En el 2016, el primer spin-off de Star Wars por Disney, al comprar LucasFilm, fue una historia llamada “Rogue One: A Star Wars Story”. La película fue la pionera en hacer una franquicia de varias historias secundarias de esta aclamada popular saga, intento que finalizó en su segunda producción “Solo: A Star Wars Story”. cinta que fue un fracaso para el estudio. No obstante, “Rogue One” se convirtió en uno de los grandes aciertos de la extensión cinematográfica de “Star Wars” bajo el liderazgo de Disney.

La precuela de esta exitosa película estrena sus primeros tres episodios hoy en Disney+ con “Andor”. La serie se remonta cinco años antes de los sucesos que precede “Rogue One”, donde un elenco de personajes se une en medio del desarrollo de la alianza rebelde contra el Imperio Galáctico. La historia sigue, en particular, a “Cassian Andor”, interpretado por Diego Luna, un ladrón que se convierte en revolucionario y finalmente se une a la Rebelión.

Los primeros cuatro episodios de “Andor” son suficientes para demostrar el compromiso del “showrunner” Tony Gilroy, uno de los guionistas de “Rogue One” y director de películas como “Michael Clayton” y “The Bourne Legacy”, de hacer una serie televisiva de “Star Wars”. ¡Decir que es excelente es poco! “Andor” es una producción televisiva que demuestra expandir la popular saga por caminos que hace tiempo debieron explorar. La serie es la esperanza de muchos fans de ver algo refrescante y más adulto.

“Andor” comienza, espectacularmente, dejando claro que esto no es la típica dirección que hemos visto de las últimas series de “Star Wars” en Disney+ como “The Book of Boba Fett” y “Obi-Wan Kenobi”. A diferencia de estas dos propuestas, las cuales se nutren más de easter eggs o cameos que si son eliminados hacen de sus narrativas huecas y sin sentido, “Andor” es más adulta, más épica y realista. La serie es una extensión necesaria del mundo de “Star Wars” por mostrar un lado diferente que no sean los dilemas de los Skywalkers, por lo menos así se percibe en los primeros cuatro episodios de una serie con 12 capítulos y una segunda temporada ya confirmada.

La emoción que se percibe en esta ópera espacial, mezclada con el género de espía y thriller político, es épica gracias a que expande la narrativa con personajes que se balancean entre el bien y el mal. Además, la historia se extiende en nuevas localidades y no el típico planeta desértico Tatooine, bien popular en las últimas series de “Star Wars”. Incluso, regresamos a Coruscant, pero en comparación de su presencia en las precuelas de “Star Wars” o la serie de “The Clone Wars”, aquí la gran capital se siente estéticamente llamativa, a pesar de que es comandado por la tiranía del Imperio.

Por lo tanto, estos primeros cuatro episodios sientan las bases para lo que en un futuro será el enfrentamiento de los Rebeldes contra el Imperio, una fuerza política que su manera de trabajar es por medio de la tiranía. La serie nutre las ideas de estos ciudadanos rebeldes, que, por diversas razones, como lo es “Cassian Andor”, se unen para poder liberar un universo de las manos opresoras de aquellos que solo les interesa el poder y no la solidaridad.

“Andor” es real para la actualidad que vivimos, es diferente, pero debe de ser refrescante para los fans y cualquier nuevo espectador. Esta serie es la esperanza de “Star Wars” gracias a un guion y dirección que tienen la mejor intención de reflejar sentimientos y crudeza de sus personajes. Por el momento es la esperanza del futuro de “Star Wars”, luego de esperar en una galaxia muy pero muy lejana. Los primeros tres episodios estrenan hoy miércoles en Disney+.