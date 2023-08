‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.

Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, ‘Yo Me Llamo’ ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Una de las imitadoras que más ha llamado la atención en esta nueva temporada es ‘Yo Me Llamo Shakira’, quien en esta nueva etapa de la competencia conquistó al jurado con su impecable presentación y gran evolución que ha tenido desde la audición.

Una serie de emociones, aplausos y sorpresas con la reacción del jurado, logró ocasionar la imitadora de la cantante colombiana, Shakira, quien interpretó uno de los recientes éxitos de la barranquillera ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′, colaboración con el argentino Bizarrap.

Fue tanto el éxito que alcanzó la mujer, que el video de la presentación llegó hasta las manos de la verdadera Shakira, quien por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, compartió los mejores momentos de la presentación y aseguró: “¡Increíble pero cierto! ¡Mejor que la original!”.

¿Quién es la imitadora de Shakira en ‘Yo Me Llamo’?

Los usuarios de redes sociales se encargaron de encontrar a la persona que hasta el momento ha realizado la mejor interpretación de la cantante barranquillera, Shakira, se supo que el verdadero nombre de la mujer es Andrea Correa y actualmente tiene más de 39 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

También se supo que Correa no es colombiana, la ‘doble exacta’ de Shakira es chilena y en su país ya había participado en un reality show de imitación, donde desafortunadamente no le fue tan bien, por lo que decidió presentarse en ‘Yo Me Llamo’ Colombia.

Información en su cuenta oficial de Instagram, dónde aparece como @Yomellamoshakira_2023, se puede observar que participó en ‘Yo Soy Chile’ en el año 2020 y agradeció su participación en este programa de entretenimiento asegurando: “Gracias a la oportunidad que me dio Cristian Riquelme, tomé la decisión de imitar a Shakira profesionalmente”.

La mujer ha indicado que cuenta con un manager en Colombia y otro en Chile, pues es contactada para múltiples eventos, además confesó que cuenta con el apoyo de una diseñadora de modas quien le confecciona los vestuarios más icónicos de la cantante original.

Tras el comentario de Shakira, al ver su ‘doble exacta’ la joven imitadora no pudo evitar la emoción, por lo que compartió una serie de videos en sus historias de Instagram, gritando de felicidad, asegurando: “no puedo de la emoción, por Dios, es real, es real. Muchísimas gracias por apoyarme, estoy muy contenta, muy contenta, es un sueño hecho realidad”.