Andrea Rivera quien se desempeñaba como presentadora de noticias de entretenimiento de Las Noticias (TeleOnce) anunció su salida del espacio.

Aseguró ue se trata de ago momentáneo al tiempo que agradeció a la gerencia del canal y a la audiencia por el apoyo recibido.

“Ser parte de Las Noticias de Teleonce @LasnoticiasT11 ha sido un sueño hecho realidad. Aquí llegué llena de ilusión con ganas de aprender y dar lo mejor de mi sin pensar que grandes experiencias y oportunidades llegarían a sumar mi carrera profesional. Conocí personas maravillosas, entrevisté artistas locales e internacionales. Cubrí temporadas de huracanes y hasta las elecciones 2024. ¡quién iba a imaginar eso! ¡Me ha dado tanto! Hoy con el corazón lleno de gratitud hago una pausa en mi rol como reportera de arte, cultura y entretenimiento no sin antes reconocer a todas las personas frente y detrás de cámara que han hecho de esta experiencia una inolvidable”, expresó en sus redes sociales.

Mientras, en un video publicado por las redes sociales de TeleOnce, la presentadora reveló las razones por las que decise hacer una pausa y recalcó que no se irá para ningún lado pues se mantendrá laborando en el canal.

“Me tomo un espacio para poder explorar otras cosas personales, estar pendiente a mi familia que son sumamente importantes para mí, pero me quedo en mi casa. Ustedes son mi familia, cada uno de ustedes ha aportado grandemente tanto personal como en mi carrera profesional, les agradezco a cada uno de ustedes. Estoy agradecida por la gran familia que hemos creado y las oportunidades. Seguimos creciendo, no me voy para ningún lado, pero este espacio se cierra”, expresó frente a sus compañeros Nuria Sebazco, Manuel Crespo, Maricarmen Ortiz y Deborah Martorell.

Rivera laboraba en el espacio desde el 2022. Aclaró que se mantendrá trabajando en el programa “En La Mañana” por le mencionado canal.