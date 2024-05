Del mundo de los cómics, ahora su trabajo en el cine se moverá a través del universo de los videojuegos.

El cineasta boricua Ángel Manuel Soto, quien se destacó por la dirección de “Blue Beetle”, primera película de un superhéroe latino con poderes de un escarabajo mágico en el mundo de DC Comics, ahora tendrá la oportunidad de llevar la saga de videojuegos “Just Cause” a la pantalla grande.

Soto tendrá bajo su tutela la responsabilidad de llevar la franquicia que, desde el año 2006, ha traído las misiones del agente especial Rico Rodríguez a distintas islas y archipiélagos para liberar comunidades y allanar los carteles de drogas.

El nombre de la saga creada por Avalanche Studios y Square Enix -los responsables de videojuegos como “Final Fantasy” y “Kingdom Hearts”- surge de nombre que se concedió a la invasión de Estados Unidos en Panamá a finales del 1980.

Según la revista “The Hollywood Reporter”, Universal Studios será la casa cinematográfica a cargo de este nuevo proyecto, mientras que el duo Kelly McCormick y David Leitch, quienes fueron responsables de largometrajes como “The Fall Guy” and “Nobody”, estarán a cargo de la producción bajo su empresa 87North.

Mientras tanto, otros productores que estarán detrás de esta cinta serán Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg y Timothy I. Stevenson de la empresa Story Kitchen, quienes tuvieron bajo su cinturón las adaptaciones de otras obras como “Tomb Raider” y “Sonic the Hedgehog”.

El cineasta santurcino se integra al mundo de la adaptaciones de videojuegos en un momento en que Universal le saca punta a este nicho, que ha suplantado en el pasado año al universo cinemático de superhéroes en las taquillas. Solo en 2023, Universal la pegó al lanzar éxitos como “The Super Mario Bros. Movie” y “Five Nights at Freddy’s”, que recaudaron más de $1,400 millones y $290 millones respectivamente en la taquilla mundial.

Además, Soto se encuentra en los preparativos de grabar la película de acción “The Wrecking Crew” para la megaempresa Amazon, el cuál contará con las interpretaciones estelares de Jason Momoa (”Aquaman”, “See” y “Game of Thrones”) y Dave Bautista (de la saga de “Guardians of the Galaxy”).

Igualmente, este trabaja el libreto de un “spin-off” de “Transformers”, que podría ser dirigido por Marco Ramírez bajo el estudio Paramount.