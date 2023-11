El profesor y analista político Ángel Rosa se une a la familia de Telemundo para proseguir su misión de educar e invitar a reaccionar sobre los asuntos principales del país. A partir de este lunes, contará con su segmento “Las cosas como son” en la edición de Telenoticias de las 5:00 de la tarde.

“Tengo la oportunidad de compartir el análisis, más que el análisis, la visión de los problemas y los retos y las alegrías y los miedos del pueblo puertorriqueño”, expresó el mayagüezano durante la conferencia de prensa que se realizó hoy en las instalaciones del canal televisivo.

“Tener un espacio para mantener esa voz, para mí, es importante, y que ese espacio se comprenda en la naturaleza que debe mantener, también, con la independencia de criterio y la libertad de movimiento que alguien que aspira a decir las cosas como son, necesita “, agregó el también profesor universitario.

En un aparte con este medio, Ángel Rosa expresó su entusiasmo por la nueva encomienda profesional. “No es solamente educar. Tú puedes conseguir un mayor involucramiento de una sociedad cuando esa sociedad entiende qué es lo que está pasando y qué tiene que hacer, como actor principal, para tomar control de sus retos”, sostuvo el doctor en ciencias políticas sobre su propósito de invitar a reaccionar.

Uno de los aspectos que se destaca de su estilo de análisis, es la sencillez al explicar. “Me ayuda el hecho de que yo no estudié derecho, no soy abogado. Estudié ciencias políticas y soy educador, y en el salón de clases, en la dinámica académica, el objetivo es explicar claramente los conceptos y que eso se convierta en conocimiento para quien lo está recibiendo”, dijo el educador, quien cuenta con 25 años en la labor de enseñanza en la Universidad de Puerto Rico, primero en el recinto de Mayagüez, y luego, en el de Carolina. A su vez, resaltó el valor de este ejercicio en la población.

“Nos permite poder mirarnos diariamente. No hay que esperar a los cuatro años de las elecciones. No hay que esperar a que el político venga y haga una expresión. No hay que esperar. Es uno mirarse diariamente y reaccionar a lo que es una realidad y a ese deterioro en la vida pública y política que el país percibe, y el pueblo puertorriqueño tiene que reaccionar como sociedad”, expresó el también talento de WKAQ 580AM.

El presidente de la emisora televisiva en Puerto Rico, José Cancela, estuvo a cargo del anuncio durante el encuentro con la prensa. “Hoy tenemos la dicha de poder presentar a una persona que es muy conocido, en el caso mío, lo conozco de verlo en la pantalla, en la política, pero en realidad, no había compartido mucho con él, y a través de los últimos días te das cuenta de que detrás de esa persona hay un ser humano excepcional”, dijo sobre el exsenador.

“Nosotros tenemos un gran grupo de analistas en Telemundo, y el profesor se une a ese grupo y nos enorgullece muchísimo que nos haya dado la oportunidad de conocernos y de trabajar juntos”, agregó el ejecutivo.

Dialma Santiago, vicepresidenta de Noticias de Telemundo Puerto Rico, manifestó su complacencia por la integración del analista político. “Para nosotros en Telenoticias, con la llegada del profesor, comenzamos lo que va a ser nuestro conteo regresivo para Voto 2024″, manifestó. “Esta persona tiene el don que lo manifiesta todos los días en radio, donde nos puede explicar, donde nos puede enseñar, donde nos ayuda a procesar y a digerir todo lo que es este andamiaje político que vivimos en Puerto Rico todos los días. Así que para nosotros es un orgullo tenerlo”.