Para Angie Rivers, su primera vuelta por la cocina de “Super Chef Celebrities” fue una montaña rusa de emociones. “Hay días buenos y hay días malos, y pues el martes pasado fue un día malo, pues el conejito en fricasé se me hizo complicado”, expresó el participante que quedó “achicharra’o” el jueves pasado y a quien le tocó preparar también barriguitas de vieja, “risotto” de gandules, y una sangría.

Pero el más reciente giro que expuso la competencia de Wapa TV le concedió una oportunidad adicional detrás de la estufa, así como a sus otros seis colegas eliminados, por lo que el influencer prometió que vendrá en esta segunda vuelta con “mucho más enfoque, más sentido de urgencia, más dibujitos y más colores”.

Angie Rivers fue el sexto participante "achicharra'o", pero volvió a la etapa semifinal de la competencia culinaria. ( Suministrada )

Rivers expresó que tener otro chance para conquistar el “Pilón de Oro” es significativo, dado que aceptar este reto implicó poner a prueba habilidades que le tenía miedo, aún cuando las vio de cerca de parte de su familia.

“Yo esperaba a ser el primer eliminado y no Normando (Valentín), porque esta competencia se dividen entre los que saben cocinar y los que no saben cocinar, y de los que no saben cocinar yo soy el peor”, expresó entre risas, resaltando desde los regaños que recibió de los “Jueces del Olimpo”, compuesto por los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y José Edgardo Lucca, hasta sus dos ocasiones en la que obtuvo la “Espátula Salvadora”.

“Fue bien impresionante, dentro de la experiencia, fui el sexto participante eliminado, y vi que aprendí, progresé, pude desarrollar estrategias y destrezas que no tenía antes”, indicó Rivers, quien se ha visto compartir sus intentos de poner en prática lo que aprendió en el “show” con sus seguidores en Instagram y TikTok.

El también comediante aspira a concentrarse más en la competencia, ser más atentos a las observaciones que le realizan, pero sin perder su esencia y sentido de humor.

“En un ‘reality show’ tú ves la realidad sin editar, desde el estrés, la forma de pensar de uno, la forma de reaccionar, como somos. Creo que es inevitable enseñar que soy una persona artística, estudié artes plásticas, mi mente funciona a través de dibujos y colores, y hay algo que no puedo evitar es mi diseño. Siempre estaré dando lo mejor”, manifestó.

Asimismo, el nuevamente competidor anhela seguir aprendiendo más de sí mismo desde la gastronomía, lo que le permite mantener arraigado a sus raíces.

“Desde que soy pequeño, la cocina ha sido el acto de amor de mi mamá y mi abuela, así que poder estar dentro de esta experiencia, me da a entender lo importante que es confeccionar, servir, llevar ese amor a un plato. Lo hago con mis jueces, y lo haré hasta donde me permita hacerlo esta segunda oportunidad”, manifestó.

“Super Chef Celebrities” sigue en su etapa culminante, de lunes a viernes, a las 7:00 de la noche.