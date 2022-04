La actriz Anne Hathaway aseguró que el guion de “The Princess Diaries 3” ya está terminado, confirmando así que la tercera entrega de la película de Disney está en camino.

Por si fuera poco, en entrevista con el programa “Watch What Happens Live with Andy”, Hathaway aseguró que tanto ella como la directora Julie Andrews están dispuestas a formar parte de este nuevo proyecto.

Han pasado 15 años desde el estreno de la segunda parte de “The Princess Diaries”, pero ningún actor del filme ha olvidado su participación e incluso estarían más que entusiasmados en realizar la tercera entrega.

“Hay un guion para la tercera película. Yo quiero hacerlo. Julie Andrews quiere hacerlo. Debra Martin, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos queremos que realmente suceda”, expresó con una gran sonrisa.

La actriz señaló que “The Princess Diaries 3” contará detalles de la etapa adulta de Mia Thermopolis. Con respecto a los detalles, la actriz dijo que no llegará este año al cine, ya que quiere que todo salga bien.

“Todos queremos que suceda; sin embargo, no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nosotros la amamos tanto como ustedes”, precisó.