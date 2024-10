Los Ángeles. El actor británico Anthony Hopkins protagonizará la película “Maserati: The Brothers”, una cinta biográfica en inglés dirigida por Bobby Moresco sobre la familia que está detrás de la empresa de automóviles de alto rendimiento por los que, junto con Ferrari y Lamborghini, Italia es conocida, informó hoy la revista ‘Variety’.

El legendario actor ganador del Oscar interpretará a un financiero italiano que ayuda económicamente a los hermanos Maserati.

La película “Maserati” está producida por el italiano Andrea Iervolino a través de su nueva empresa de cine y televisión llamada The Andrea Iervolino Company, según el medio especializado.

“Tener a Anthony Hopkins a bordo es un sueño hecho realidad”, dijo Iervolino en un comunicado. “Su capacidad incomparable para encarnar personajes complejos sin duda elevará nuestra historia, y estamos ansiosos por ver cómo aporta profundidad a su papel”.

PUBLICIDAD

‘Variety’ recuerda que Maserati fue fundada en 1914 en un garaje de la ciudad de Bolonia, en el centro de Italia, por tres hermanos: Alfieri, Ettore y Ernesto.

El tridente que es el emblema de la empresa es una réplica del que se encuentra en la Fuente de Neptuno de Bolonia. Desde el principio, la empresa, que ahora es conocida por sus coches de lujo exóticos, estuvo ligada al mundo de las carreras de coches.

El primer coche de carreras de Gran Premio de Maserati, llamado “Type 26″, es el vehículo que conducía Alfieri Maserati en la carrera de la Copa Messina de 1927 cuando sufrió un grave accidente.

Alfieri murió unos años después, el 3 de marzo de 1932, a la edad de 44 años por complicaciones relacionadas con ese accidente.

Hopkins, el inolvidable Hannibal Lecter, de “El Silencio de los Corderos” (The Silence of the Lambs), ha destacado recientemente en su papel como el emperador Vespasiano en los últimos años de su reinado de una década en la serie de gladiadores de Roland Emmerich “Those About to Die” (Los que van a morir).