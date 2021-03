El famoso actor de cine Anthony Hopkins aprovechó hoy martes para menear las caderas al ritmo de la música tropical de nada más y nada menos que nuestro Elvis Crespo, y quiso compartir el momento con sus seguidores.

Con la canción “Tu sonrisa” a todo volumen, la galardonada estrella de Hollywood, protagonista de clásicos del cine como The Silence of the Lambs y Hannibal, compartió un vídeo en las redes sociales en el que se le ve muy alegre, dando unos pasitos y alzando sus manos.

La publicación del actor tiene 18 mil comentarios y ha sido compartida más de 25 mil veces. Entre los que la han compartido está el propio merenguero boricua.

El pegajoso tema “Tu sonrisa” fue uno de los primeros éxitos de Elvis y forma parte de su álbum debut como solista “Suavemente”, lanzado en el 1998.