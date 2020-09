De solo ver el póster oficial, lo primero que resalta de la nueva película de Netflix, “The Devil All the Time”, es su impresionante elenco.

Tom Holland, mejor conocido por interpretar al asombroso “Spider-Man” en el universo de películas de Marvel, lidera el enorme reparto de esta historia, basada en el libro homónimo del autor estadounidense, Donald Ray Pollock. Lo acompañan Robert Pattinson (The Batman), Sebastian Stan (Avengers: Endgame), Mia Wasikowska (Alice in Wonderland), Riley Keough (The Lodge), Bill Skarsgård (It) y Jason Clarke (Dawn of the Planet of the Apes) entre otros.

Holland interpreta a Arvin Russell, un adolescente dedicado a proteger a sus seres queridos en su pequeño pueblo de Knockemstiff, Ohio. Su vida está interconectada con figuras siniestras como un pastor impío, un retorcido matrimonio que se dedica a secuestrar y matar hombres y un sheriff corrupto que hará lo que sea para proteger su imagen.

PUBLICIDAD

Quienes solo lo conocen por su rol de Peter Parker y no han tenido la oportunidad de verlo en roles como “The Impossible” o “In the Heart of the Sea”, están a punto de conocer a un Holland diferente, muy alejado del carisma del superhéroe de Queens.

“Tom es un actor muy comprometido”, destaca el director Antonio Campos durante una entrevista virtual con Movie Network. “Es una persona muy tierna y amable, pero también sentí que estaba dispuesto a acoger la oscuridad que caracteriza a este personaje, y a la vez mantener la humanidad necesaria para hacerlo accesible”, explica Campos sobre su decisión de reclutar al joven actor en el rol principal de esta sombría historia. “No puedes tener a un personaje como Arvin, que es el compás moral de la historia, por más extraño que eso suene, y no entender lo que lo motiva y lo lleva a hacer esas cosas horribles”.

El resto del elenco tampoco deja de ser impresionante, y claramente un ascenso para el director, quien nunca había trabajado con un grupo de actores de esta magnitud.

“Mi intención siempre fue poblar este elenco con caras reconocidas, pero también quería caras menos familiares y actores completamente desconocidos”, señala Campos. “La película necesita elementos con los que puedas sentirte cómodo o en territorio familiar, especialmente porque la historia se siente muy alejada de la experiencia de la mayoría de las personas. Hay algo reconfortante en ver una cara que puedes reconocer de algún otro lugar”, destaca Campos.

Con personajes que poco a poco se conectan unos con otros, la historia de “The Devil All the Time” se pudo haber prestado para una miniserie en la plataforma de “streaming”. Basta con mirar su sección de tendencia para descubrir que estas suelen ser las predilectas de sus suscriptores. Sin embargo, la idea de Campos siempre fue adaptar esta historia al formato de película.

PUBLICIDAD

“Hay suficiente en el libro como para hacer una miniserie, pero hacerlo película representaba un reto mayor”, explica. “Sentí que la experiencia en formato de película se acercaba más a la experiencia de leer el libro. No habría tenido el mismo impacto si lo separas en múltiples episodios”, asegura el director.

Elegir el formato de cine representó un reto adicional para Campos: decidir qué partes de la historia se iban a usar y qué partes no. Como con toda adaptación de libro a película, mantener la historia por debajo de las dos horas de duración es un difícil proyecto.

“Esas decisiones difíciles se tomaron mientras adaptábamos el libro”, nos confiesa Campos. “En el proceso de edición te das cuenta de las cosas que no hacen falta, pero mucho del diseño de la película es exactamente lo que estaba en el guion”.

“The Devil All the Time” estrena en Netflix el 16 de septiembre de este año y en cines selectos de Estados Unidos.