Alfonso Alemán, mejor conocido por interpretar “El Guitarreño”, regresó hoy, jueves, a “Pegate al Mediodía” bailando un “medley” de merengue y moderando su espacio de análisis político como de costumbre. Pero el programa vespertino de Wapa TV contó con una integrante menos en el set: la actriz y bailarina Karla Michelle Sánchez.

El actor se reunió en horas del mediodía con los presentadores Carlos José Torres, Nicole Chacón, Melwin Cedeño y Alexandra Pomales, y se ubicó para analizar los acontecimientos políticos del momento, como las controversias con la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Condé, y el anuncio de la gobernadora Jenniffer González de conceder del 30 de marzo al 2 de abril como días libres con cargo a vacaciones a los empleados públicos junto a los senadores Joanne Rodríguez Veve y Luis Javier Hernández en el segmento “Double Header”.

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Sánchez no se presentó al programa de hoy, según confirmó el canal a Primera Hora, y no se hizo mención alguna del incidente ocurrido el martes pasado en el que ambos talentos escenificaron una garata que fue al aire.

Sánchez acudió el miércoles al Centro Judicial de San Juan para solicitar una orden de protección contra Alemán bajo la Ley 284-1999, mejor conocida como Ley Contra el Acecho en Puerto Rico.

No obstante, el abogado de Sánchez, Marcos Rivera, dijo a Primera Hora la noche del miércoles que la jueza que atendió la petición prefirió reseñalar la controversia para que se atienda con ambas partes presentes el próximo 29 de mayo, en la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia.