La reconocida presentadora Angelique Burgos “Burbu” regresó al espacio televisivo “Pégate al Mediodía” como parte del talento encargado de moderar el programa.

Con el carisma que la caracteriza, la reconocida animadora se reencontró con el público y con sus compañeros del programa de Wapa TV, lugar que “ha sido su casa por 15 años”, destaca el comunicado de prensa.

“A partir de hoy, la audiencia la verá nuevamente junto a Melwin Cedeño, Carlos Torres, Karla Michelle Sánchez, Alfonso Alemán “El Guitarreño” y Natalia Rivera, quien comenzó hoy unas merecidas vacaciones”, agrega la nota escrita sobre la también presentadora del programa radial matutino “El Despelote”, donde comparte funciones con Rocky “The Kid” .

“Para nosotros es un honor recibir nuevamente a Angelique en Pégate al Mediodía, el primer proyecto que tuvo en Wapa y donde hemos vivido y celebrado con ella sus logros personales y profesionales. Nos llena de orgullo y emociones que regrese a la que siempre ha sido y será su casa con su familia extendida”, expresó Gilda Santini, productora ejecutiva del programa.

Durante el tiempo que ha destinado fuera del programa, Angelique ha logrado trabajar “una exitosa carrera en cine, radio y en su plataforma digital, ampliando su alcance y conectando con nuevas audiencias dentro y fuera de Puerto Rico. Su trayectoria reafirma su versatilidad y evolución profesional, cualidades que ahora trae de regreso al programa que marcó una etapa significativa en su carrera en la televisión”, expresa la nota de prensa.

Por otro lado, la producción renovó recientemente el estudio con nuevos elementos en la escenografía y gráficas. Pégate al Mediodía se transmite de lunes a viernes a las 11:30 a.m. por Wapa Televisión, Wapa América y Wapa+. También está disponible en Wapa Orlando.