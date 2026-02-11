La presentadora Angelique “Burbu” Burgos expresó a través de las redes sociales la razón por la que ha estado ausente de sus funciones en el programa radial “El Despelote”. Recuperarse de un procedimiento quirúrgico es lo que la mantiene estrictamente en reposo.

“Los implantes míos de senos me desgarraron el músculo aquí abajo”, expresó a través de un video que compartió en Instagram, señalando a un lado de su torso. “Tuvieron que reconstruirme esa área, quitarme el implante que tenía y ponerme uno más pequeño. Y obviamente, pues mi médico me leyó la cartilla. Me dijo que me tengo que cuidar. Todo lo que tengo que hacer y en estas estoy, aunque esté aquí loca por irme a trabajar”, manifestó la animadora, quien comparte funciones con Rocky “The Kid” en el programa radial matutino.

“Pero, pues, tengo que hacer las cosas como son porque no quiero volver a un quirófano más”, confesó enfática Burbu, quien el año pasado se sometió a una cirugía abdominal para eliminar una fibrosis y otro procedimiento correctivo de sus senos. “Me reconstruyeron el área, me voy sintiendo mejor cada día y por ahí sanando. No puedo manejar. No puedo hacer fuerza. No puedo tener movimientos abruptos, así que estoy cuidándome… Cuidándome para estar reincorporarme lo más pronto posible”, detalló dentro de los cuidados que debe mantener mientras se recupera.

Burbu reiteró el agradecimiento que siente por sus seguidores y sus muestras de preocupación. “Gracias por su cariño. Gracias por siempre estar ahí para mí. Yo sé que muchos se preocupan genuinamente, así que nada, los quiero mucho”.

Los deseos de recuperación comenzaron a inundar la sección de comentarios, tanto de sus admiradores como de figuras del medio del entretenimiento. “Mi burbu!!!! Tu salud primero. Te Amo. Que recuperes pronto”, escribió Karla Monroig. Sonya Cortés le expresó: “Ayyy mami cuidate esa recuperación plisss!!! Todo va a estar Bien”. A su vez, Joealis Filippetti manifestó: “Pronta mejoría Un beso mi amor”.