La reconocida presentadora radial Angelique “Burbu” Burgos disfruta compartir con frecuencia numerosas vivencias en sus redes sociales, tanto personales como profesionales. Y durante este día de su cumpleaños, no fue la excepción.

Con la jovialidad que la caracteriza, la animadora publicó un video en el que muestra cuando sorprende a su pareja, el exbaloncelista Larry Ayuso, a través de la ventana cuando caminaba por el patio con un vistoso ramo de rosas rojas. Los ladridos de sus mascotas la alertaron para descubrir lo que estaba ocurriendo.

“Que haces el día de tu cumple años??? YO: Pues aquí doblando ropa y escucho los perros ladrando mucho al lateral de la casa y me asomo y era èl q iba escondido con su ramillete 🌹 para sorprenderme pero Chago y Xera 🐶 NO fueron sus complices 😂🤭…. CHOTIAOO jajajaj”, escribió en la publicación en la que comparte el video.

A su vez, el visual muestra cuando su pareja entra a la casa y le canta su versión de la conocida melodía “Happy Birthday”, a la que le agrega la línea “my beautiful wife”. Burbu le respondió con un emotivo “I love you”, reiterando el profundo amor que siente por el padre de sus hijos, Sailh y Kokoh.

Los comentarios de felicitación a la locutora del popular programa “El Despelote” comenzaron a colmar la publicación, que en menos de una hora ya supera los 8,000 “me gusta”.

Dentro de su gesto por sorprenderla, el pasado 19 de septiembre Ayuso compartió un mensaje por el aniversario de matrimonio. “Mi amor, hoy celebramos 16 años de un amor que crece y se fortalece cada día. Eres mi compañera de vida, mi confidente y mi mayor apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram.