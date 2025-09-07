La presentadora radial Angelique Burgos conocida como “Burbu” sufrió un serio percance de salud este fin de semana que la llevó a ser tratada de emergencia en un hospital en Orlando, Florida, ciudad donde se encontraba de visita.

Con su habitual positivismo y humor, la animadora se mostró agradecida por su recuperación y las atenciones del personal médico que se encargó de cuidarla.

“Para los que se preguntan qué hago aquí, por qué llegué aquí, yo tengo una condición llamada esofagitis… eosinofílica, siempre se me olvida el apellido. Es una condición donde la tráquea se me tranca y me dificulta el poder alimentarme, el poder tragar”, explica en el video que la muestra en la camilla del hospital, en plena recuperación.

PUBLICIDAD

“Ayer me dio un episodio muy fuerte. Me quedé ahogada en un lugar donde estaba comiendo, lo cual me trajo a un hospital en Orlando, Florida”, prosigue en el visual que compartió en sus redes sociales, que incluye instantes cuando que es llevada a la sala de emergencia, recibe tratamiento y es dada de alta.

“Estamos bien, estamos vivos”, canta entre risas. “Habemus Burbu hasta que Dios diga”, celebró demostrando que nada apaga su ánimo, y aclaró que le recomendaron una dieta “de sopita, de vianditas, majaditos, cositas super ‘soft’, así que por ahí viene una versión más patiflaca de la cuenta”.

Burbu acompañó el visual con el siguiente mensaje.

“Ayyyy santo mi tour en los hospitales ultimamente ha sido muy corrido 😆🤭🫣Gracias a DIOS q guarda mi entrada y mi salida y pone angeles para aliviar el proceso…. @coachFrancesGonzalez Te amo x siempre Gracias por todo tu cuidado. @carinelisseha jamás olvidaré tu gesto, cariño y tiempo para mi en esta emergencia. SEGUIMOS en el nombre de JESÚS”, escribió.

El mes pasado, la también empresaria tuvo un accidente automovilístico en la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey, mientras se dirigía a su trabajo en “El Despelote”, de La Nueva 94 FM, en un incidente que involucró varios vehículos. A través de un video, reveló que aunque sufrió varias lesiones, no eran de gravedad, y celebró que ni ella ni ninguna de las personas involucradas tuvo un episodio fatal. “Para la gloria de Dios, todos estamos muy bien”, dijo entonces.