La modelo y animadora Angelique Burgos, “Burbu” se vio involucrada en un accidente de tránsito en la mañana de hoy viernes mientras se dirigía a su trabajo en “El Despelote”, de La Nueva 94 FM.

Según se desprende del informe de la Policía, un accidente de auto fue reportado en la mañana, en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente leve que involucra a Angelique Burgos, conocida como “Burbu”.

Esta resultó lesionada en la pierna y brazo izquierdos, por lo que fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria.

Agentes adscritos al Precinto de Hato Rey están a cargo de la investigación..