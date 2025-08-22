La posibilidad de aguaceros y tronadas en Puerto Rico aumentará este viernes a medida que se acerca una fuerte onda tropical, identificada como Invest 90L, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Los periodos de aguaceros y tronadas podrían causar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos de forma localizada, particularmente en el noroeste, norte central y este de la isla”, indicó la agencia en su reporte.

[22 Aug · 22 de agosto]



🌞🔥💧⚡🌊 Four-Fold Threat / Cuádruple Amenaza PR and USVI

🌡️🥤 Heat/Calor: Hydrate and shade

🚫💦 Floods/Inundaciones: Don’t drive

⚡🏠 Thunder/Tronadas: Go indoors

🚫🏊 Rip Currents/Corrientes Marinas: Stay out#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/ZWA4DLLOAS — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 22, 2025

El sistema, actualmente ubicado al este-noreste de las Antillas Menores, mantiene un 70% de probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas y 80% en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

PUBLICIDAD

De consolidarse, podría convertirse en una depresión tropical este fin de semana mientras se mueve hacia el noroeste y luego al norte, entre las Antillas Menores y Bermudas.

El Centro Nacional de Huracanes monitorea otra onda tropical, identificada como Invest 99L, que avanza hacia el oeste en dirección a las Antillas Menores. ( NHC/NOAA )

Las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar la próxima semana, a medida que la onda tropical se aleje hacia el norte de la región, agregó el Servicio Nacional de Meteorología.

El Centro Nacional de Huracanes monitorea otra onda tropical, identificada como Invest 99L, la cual mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y un 60% en los próximos siete días, mientras avanza hacia el oeste en dirección a las Antillas Menores.