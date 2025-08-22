( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

Un incendio se reportó esta mañana en la planta de reciclaje IFCO Recycling, ubicada en el barrio Navarro de Gurabo, generando una gran columna de humo que afecta la calidad del aire en la zona.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico hizo un llamado a las personas que transitan por el lugar a tomar medidas preventivas mientras trabajan en la extinción del fuego.

Incendio en la planta de reciclaje IFCO Recycling en Gurabo. ( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

“Bomberos continúan trabajando en la extinción del fuego reportado en IFCO Recycling en Gurabo. Hacemos un llamado a los ciudadanos que transitan por el área a tomar las medidas de seguridad necesarias por la cantidad de humo en el lugar”, exhortó la agencia.

En el lugar laboran unidades de bomberos de Caguas, Gurabo, Juncos y Hato Rey, incluyendo camiones cisterna y personal municipal de Gurabo y Juncos.

Incendio en la planta de reciclaje IFCO Recycling en Gurabo. ( Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico )

Hasta el momento, no se reportan personas heridas.