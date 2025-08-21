Un menor de 15 años sería ingresado en la Cárcel de Menores de Ponce, luego que se radicaran faltas en su contra por violación a la Ley de Armas, luego tras ocupársele una pistola calibre 9 milímetros que llevó en su bulto a la escuela.

Los hechos se registraron poco después de las 2:30 de la tarde en la escuela Jaime Collazo del Río en Morovis.

De la información suministrada se desprende que fue otra estudiante la que dio la voz de alerta de que su compañero portaba un arma de fuego, tras lo que la directora del plantel se comunicó con la Policía. El agente José O. Alvarado, del cuartel de Morovis se trasladó a la escuela para investigar los hechos.

Al lugar también llegó la madre y en presencia de ésta, procedieron a revisar la mochila del menor, residente de Ciales, en la que hallaron el arma, descrita como una pistola Taurus, calibre nueve milímetros, que fue reportada como hurtada este mismo año en el pueblo de Manatí.

El caso le fue referido al agente Edgardo Carrero, de la división de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quien consultó los hechos con el procurador de menores Luis Ramos Vélez. El juez Rafael Lugo, del Tribunal de Arecibo, ordenó el ingreso del menor y fijó la fecha de la vista preliminar para el 25 de agosto.

Este es el más reciente de varios incidentes registrado en las escuelas del país en las últimas horas, luego que ayer se denunciara que un estudiante fue víctima de una brutal golpiza en el baño de una escuela en Caimito y que otro menor fuese víctima de una agresión con una tijera en una escuela de Santurce, poco antes del mediodía de hoy.