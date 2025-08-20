Un menor resultó herido tras una agresión ocurrida en la tarde del martes dentro de los baños de la Escuela Inés María Mendoza que ubica en el barrio Caimito de San Juan, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron en circunstancias que aún se investigan, y dejaron al joven con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. La agresión tuvo lugar dentro de uno de los baños del plantel.

La agente Elizabeth Orta, del precinto de Caimito, atendió inicialmente el caso y lo refirió a la División de Delitos Sexuales, que ahora está a cargo de la investigación para esclarecer los hechos.