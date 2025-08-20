Un agente de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Yabucoa, resultó lesionado el martes tras presuntamente recibir una patada mientras intentaba intervenir a dos individuos que transitaban en una motora en la carretera PR-902, a la altura de las Parcelas Martorell del barrio Limones, en Yabucoa.

Según el informe policíaco, el agente Darwin O. Pinto Espinosa realizaba un patrullaje preventivo en una motora oficial cuando, alrededor de las 3:30 p.m., intentó intervenir a dos sujetos por presuntas infracciones a la ley de tránsito.

Al acercarse, uno de los hombres presuntamente le propinó una patada, provocando que Pinto Espinosa perdiera el control de la motora y cayera al pavimento.

Los presuntos agresores se dieron a la fuga y se desconocen sus paraderos.

Pinto Espinosa fue transportado a un hospital, donde recibió atención médica inicial, y posteriormente fue referido a otra institución para tratamiento especializado. Su condición fue descrita como estable.

El sargento Javier Ortiz estuvo a cargo de la pesquisa preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. El agente Pedro Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos, documentó la escena mediante fotografías.