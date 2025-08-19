Cargos por robo agravado, asesinato en primer grado, disparar o apuntar con un arma de fuego, posesión y uso de armas de un arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego en público o donde pueda ocasionar daño grave, fueron radicados contra Yaxier O. Medina Nieves, de 18 años, a quien se le imputa haberle dado muerte a un militar retirado, identificado como Luis Velázquez Nazario, de 31 años, la noche del sábado en Aguada.

Los hechos ocurrieron en una residencia de la carretera 414, kilómetro 3.7 del barrio Las Cruces de Aguada que es utilizada como un alquiler a corto plazo, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños a la que asistía el hijastro de la víctima. Alegadamente durante la celebración, el hijastro de Velázquez Nazario se vio involucrado en un incidente con el presunto asesino, tras lo que se encerró en una habitación de la vivienda y le envió un mensaje de texto, pidiéndole a su padrastro que fuera a buscarlo.

PUBLICIDAD

Velázquez Nazario, junto a su esposa y madre del menor, acudieron a la residencia y lograron sacarlo del cuarto. Cuando iban de salida, se alega que vieron a el sospechoso de 18 años, portando un arma de fuego, quien en actitud hostil y agresiva hizo un disparo.

Acto seguido, el exmilitar le dijo a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo y en ese momento el joven comenzó a disparar hacia Velázquez Nazario, quien poseía licencia de portación de armas por lo que repelió la agresión hiriendo a su atacante. Velázquez Nazario resultó con múltiples impactos de bala, los que le provocaron la muerte. Mientras los agentes investigaban la escena, a la sala de emergencias del Hospital San Carlos de Moca arribó un joven con una herida de bala en el costado derecho que resultó ser el hoy acusado.

En la escena del crimen se recuperó el arma de fuego de la víctima, 15 casquillos de bala calibre nueve milímetros, dos cargadores cargados con 34 balas y dos proyectiles.

El crimen fue investigado por el agente Ángel Morales, de la división de Homicidios del CIC de Aguadilla en unión a la fiscal Paola Reyes, quienes llevaron el caso ante el juez Abid Quiñones, quien determinó causa para arresto contra el detenido y le impuso una fianza ascendente a 850 mil dólares, la cual no prestó por lo que fue enviado a prisión.

La vista preliminar contra Medina Nieves fue señalada para el 4 de septiembre.