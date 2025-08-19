Cargos por maltrato, amenaza y restricción a la libertad bajo la Ley 54, fueron radicados contra un hombre de 21 años vecino de Carolina, por hechos ocurridos el 16 de agosto cuando compartía con una fémina en un motel de San Juan.

El imputado fue identificado como Raúl Adrián Cheaz Estrada. Se alega que el 16 de agosto pasado, el acusado compartía con una fémina en un motel, cuando surgió un altercado en medio del que golpeó a la mujer con un teléfono celular. Tras el incidente, alegadamente Cheaz Estrada condujo a la víctima a un hospital para que ella recibiera atención médica, pero poco después se marcharon del lugar antes que ella fuese atendida.

Sin embargo y mientras la fémina conducía en dirección hacia Caguas y bajo un puente de la carretera número uno, alegadamente Cheaz Estrada la emprendió nuevamente a golpes en su contra, alcanzándola en el rostro, el pecho y los brazos. En medio del feroz ataque, la mujer detuvo la marcha y se bajó corriendo del vehículo hasta que divisó una patrulla de la Policía adscrita al cuartel de Caguas, que se detuvo para brindarle asistencia.

La víctima fue transportada al hospital Pavía de Caguas, donde recibió atención médica. Cheaz Estrada fue conducido ante el juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en su conta y le impuso una fianza ascendente a $300 mil, la que no prestó.

El hombre fue ingresado en el Centro Correccional de Bayamón. La vista preliminar en su contra fue pautada para el 29 de agosto.