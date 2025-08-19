Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados Área Fajardo, investigan el hurto de dos vehículos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), reportado en horas de la mañana de hoy martes, en el barrio Quebrada Vueltas, en ese municipio.

Según se informó los vehículos se encontraban en la estación del sector Las Carolinas, cuando fueron hurtados.

Se alertó a la ciudadanía sobre la descripción de estos dos vehículos, marca Jeep Wrangler X, color blanco, del año 2006, ambos rotulados y con las tablillas GPJ-932 y GPJ-928 ya que podrían ser usados para cometer delitos.

La agente Charmain Morales García, adscrita a la División de Vehículos Hurtados de Fajardo, continuará con la pesquisa.

Si posee información puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.