Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Carolina, solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una adolescente de 16 años que fue vista por última ocasión el 5 de junio, en calle Price Drive de la urbanización Los Eucaliptos, en Canóvanas.

Niomaris Denise Durán Machicote, fue reportada desaparecida por una trabajadora social, quien la describió físicamente como de tez negra, 5′ 3″ de estatura, 100 libras de peso, ojos color marrón, y cabello negro. Como señas particulares tiene manchas de vitíligo en el lado izquierdo del rostro y la barbilla.

Al momento de su desaparición vestía ropa de dormir color rosa con diseños de vasos.

Si usted conoce el paradero de la menor comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.