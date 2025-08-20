Agentes del Distrito de Trujillo Alto, adscritos a la Policía de Puerto Rico, investigan una agresión grave reportada a las 9:52 de la noche del martes en los predios del centro comercial Plaza Trujillo, frente a un restaurante de comida rápida.

Según información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre un incidente con arma blanca en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres con múltiples heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo.

Ambos fueron atendidos por paramédicos en la escena y posteriormente trasladados a una institución hospitalaria. Al momento, no han sido identificados y se desconoce su condición de salud.

Relacionadas A prisión sospechoso del asesinato de veterano en Aguada

La agente Díaz, de la División de Agresiones del área de Carolina, está a cargo de la investigación. Las circunstancias del incidente aún están bajo pesquisa.