Las autoridades investigan un caso de agresión grave ocurrido en la Urbanización Villamar, en Guayama, donde una hija presuntamente golpeó a su madre de 77 años con un palo de mapo.

Según el informe de la Policía, la querellante dijo que su hija la agredió con el palo en la cabeza, además de darle con las manos en distintas partes del cuerpo y agarrarla por el cuello.

Paramédicos que llegaron a la escena constataron que la víctima presentaba traumas en la cabeza, pero declinó ser transportada a un hospital.

El incidente se reportó a las 2:00 p.m. del martes, 19 de agosto.

El fiscal Radamés Vega orientó citar el caso para este miércoles con el fin de evaluar la posible radicación de cargos criminales.