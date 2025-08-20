Las autoridades buscan a dos sospechosos de secuestrar y robarle a un hombre que citaron en un centro comercial para comprarle unas prendas que tenía a la venta.

Según la Policía, los hechos ocurrieron el pasado viernes en el estacionamiento de The Mall of San Juan. Allí, los criminales citaron a la víctima quien a través de Facebook había puesto a la venta varias prendas.

Sospechoso de secuestrar a hombre. ( Suministrada )

“Al llegar al lugar, (el perjudicado) fue abordado por dos individuos, quienes, bajo intimidación con armas de fuego, le ordenaron que los dejara subir a su vehículo, un Honda Accord gris del año 2016, a lo que el hombre accedió”, relató la Policía.

Los asaltantes lo obligaron a conducir hacia la carretera PR-26. Cuando estaban cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, le hurtaron dos cadenas, un reloj, pulseras y cerca de $5,300 en efectivo. También, le robaron tarjetas de crédito, documentos personales y un arma de fuego negra Glock 23, para la cual el perjudicado posee licencia de uso.

Sin embargo, el perjudicado escapó, pues al llegar al marginal de Los Ángeles, aceleró el vehículo y, en la intersección con la calle Sol y frente a una gasolinera, se lanzó al pavimento. Reportó el crimen a eso de las 9:12 p.m.

“El auto continuó su marcha, impactando un objeto fijo. En ese momento, los sospechosos se bajaron del vehículo, realizaron varios disparos y huyeron del lugar”, reportaron las autoridades.

El perjudicado no resultó herido de bala.

La Policía difundió imágenes de los sospechosos y exhorta a la ciudadanía a ayudar a la identificación y paradero de estos individuos. Si los has visto puedes comunicarte a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o llamar de manera confidencial a la agente Joanlee Rivera Ramos, del CIC de San Juan, al 787-793-1234 extensión 2262.