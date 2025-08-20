Una persona debe estar en estos días que se ríe sola luego de llevarse un gran premio del Loto Cash.

Resulta que tras hacer su jugada para el sorteo del pasado 15 de agosto, acertó los números y se echó al bolsillo $600 mil, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

“¡Se volvieron a llevar el Jackpot de Loto Cash! 💰Una persona afortunada se pegó con $600,000 gracias a una jugada automática realizada en la Estación Gulf Soprus Petroleum Corp., Barrio Lajas. ¡Hoy tienes la posibilidad de ser el próximo ganador! 🤩 Haz tu jugada y vive la emoción de probar tu suerte. 🍀 #LoteríaElectrónica #LotoCash", celebró la Lotería Electrónica en su página de Facebook.

Para el sorteo de este miércoles, el premio gordo del Loto Cash está $510 mil, mientras que la revancha aumentó a $120 mil.

El premio del Powerball por su parte subió hasta $643 millones.