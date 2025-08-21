Las autoridades investigan una agresión entre adolescentes reportada ayer, miércoles, frente al comedor escolar en medio de una pelea en la escuela superior Albert Einstein, en Barrio Obrero, Santurce.

Según la querella, a las 11:45 a.m. se notificó que presuntamente un adolescente de 14 años agredió con una tijera a otro menor de 13 años, causándole una herida superficial en la mano izquierda.

Las madres de los menores fueron orientadas en la escuela para que acudieran a un hospital para que sus hijos recibieran atención médica.

De acuerdo con la versión del herido, se encontraba hablando por teléfono con su progenitora y tutora legal, como acostumbra a hacer en la hora de almuerzo cuando se le acercó el estudiante con una tijera pequeña y le manifestó “no te pongas bruto”, hiriéndolo en la parte superior de la mano izquierda.

Mientras que el alegado agresor narró que lo hizo en defensa propia.

El psicólogo escolar intervino en el altercado y activó el protocolo.