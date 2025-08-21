( Suministrada por la Policía )

Varios hombres armados y vestidos de negro con jackets con la palabra “Police” en la espalda, perpetraron un asalto a la sucursal del Banco Popular localizada en la calle San Patricio, en Loíza.

Según datos preliminares, tras perpetrar el asalto a eso de las 12:10 p.m. de hoy, jueves, los sospechosos huyeron en un vehículo marca Kia Sportage color gris claro.

Se desconoce la cantidad del dinero robado.

No se han reportado heridos.

Personal de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, tienen a cargo la pesquisa.

Para confidencias llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.