El cadáver baleado hallado en la mañana del martes en la orilla de la carretera 706, a la altura del kiómetro 3.3 en el sector la Julia del barrio Ranchos, en Salinas, corresponde a Giovanni José Muñoz Figueroa de 22 años y residente en Juana Díaz.

Su progenitor lo identificó en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Desde el 2022 el occiso se encontraba en libertad bajo probatoria tras enfrentar cargos por violación a la Ley de Armas y se investigaba como presunto implicado en asesinatos ocurridos en Juana Díaz y Santa Isabel.

“Era investigado como persona de interés por asesinatos en Juana Díaz y Santa Isabel por la guerra por el control de puntos de drogas”, explicó el teniente Edwin Goden Crespo, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.

PUBLICIDAD

Como evidencia en la escena se recuperaron casquillos de calibre 9 milímetros y .40.

Giovanni J. Muñoz Figueroa, fue asesinado a balazos, el 19 de agosto, en el sectror La Julia, en Salinas. ( Suministrada por la Policía )

La víctima vestía con ropa negra, tenía guantes, una capucha guardada y se le ocupó una bolista con picadura de marihuana y dinero en efectivo.

Los investigadores buscan cámaras de seguridad en ruta hacia la zona y entrevistan a familiares y allegados para conocer donde y cuando fue visto por última vez y con quien estaba.

La agente Joseira Rivera Ortiz, de la División de Homicidios del (CIC) de Guayama, investigó la escena junto a la fiscal Jessica Gotay Martínez.