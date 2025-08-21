El propietario del negocio La Garita Sport Bar, localizado en la carretera PR-11, en Utuado, fue asaltado anoche cuando se disponía a cerrar el local, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según el querellante de 55 años, dos hombres delgados y vestidos con ropa oscura, uno de ellos armado, mediante amenaza, lo despojó de $2,800 en efectivo.

Los asaltantes se marcharon del lugar a pie, sin causarle daño físico alguno a la víctima.

La agente Rosa L. Cornier Albarrán, del Precinto de Utuado, refirió la pesquisa a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.