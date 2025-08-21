Una mujer de 67 años resultó herida en la medianoche de hoy, jueves, en el kilómetro 69.8 de la carretera PR-2 en el barrio Santana, en Arecibo.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, José Laureano González transitaba en una guagua Nissan Rogue, color gris y del año 2014, junto a su madre en dirección de Arecibo hacia Barceloneta, cuando escuchó múltiples disparos.

Acto seguido, observó que detrás de ellos se encontraban dos vehiculos, cuyos ocupantes se disparaban entre sí.

Ante la situación, Laureano González se estaciono en el lado derecho de la vía, y se percató que su madre Zulma González Borrero de 67 años, presentaba una laceración en la parte posterior de la cabeza.

La mujer fue transportada a una sala de emergencia donde indicaron que su condición es estable.

Relacionado a estos hechos, otros tres vehículos resultaron con daños por impactos de bala. No se efectuaron arrestos.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.