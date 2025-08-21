Un motociclista alegó que fue herido de bala por dos asaltantes que esta madrugada intentaron robarle su motora mientras transitaba por la calle 25 de enero, en Ponce.

Los hechos fueron reportados al Precinto de Ponce Este a la 12:53 a.m. de hoy, jueves, cuando, según el perjudicado de 53 años, dos delincuentes intentaron bajarlo de su motora, de la cual no se ha ofrecido descripción y al no lograrlo dispararon en varias ocasiones.

El querellante recibió una herida de bala en el pie izquierdo. Su condición es estable según lo certificaron en una sala de emergencia del hospital San Lucas de Ponce.

Este caso fue referido a la División de Agresiones del CIC de Ponce.