Una mujer de 67 años resultó herida esta madrugada en medio de un tiroteo ocurrido en la carretera PR-2, a la altura del barrio Santana de Arecibo, mientras viajaba con su hijo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, José Laureano González conducía una guagua Nissan Rogue gris del 2014 en dirección de Arecibo hacia Barceloneta, acompañado por su madre, Zulma González Borrero. De camino, escucharon múltiples detonaciones y observaron detrás de ellos dos vehículos cuyos ocupantes se disparaban entre sí.

Ante la situación, Laureano González se detuvo en el lado derecho de la vía y notó que su madre presentaba trauma y laceración en la parte posterior de la cabeza.

González Borrero fue trasladada a un hospital de la zona. Su condición fue descrita como estable.

La Policía indicó que otros tres vehículos también resultaron con daños por impactos de bala.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente André Whittenburg Guzmán, adscrito al precinto 107 de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Yolanda Acevedo Santiago. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.