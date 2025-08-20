Cargos por maltrato a menores fueron radicados contra una mujer que alegadamente golpeó a su hijo de cuatro años, durante un incidente registrado en enero en Trujillo Alto.

La mujer fue identificada como Ámbar Izquierdo Meléndez, de 38 años y vecina de San Juan. Según la información suministrada por las autoridades, el 8 de enero la mujer llevo al menor a una evaluación médica en un consultorio de la calle Juan Boria de Trujillo Alto. Mientras esperaban, el menor alegadamente se hizo una necesidad fisiológica encima, por lo que la mujer fue con el niño a su vehículo para cambiarle la ropa.

Fue en ese momento que alegadamente, Izquierdo Meléndez golpeó al niño en el rostro. Tras el incidente se hizo un referido al Departamento de la Familia, quienes también refirieron el caso a agentes de la división de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.

El caso fue llevado ante el juez Wilfredo Viera Garcés, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $10 mil a Izquierdo Meléndez, la que prestó.

La agente Berenice Santana investigó los hechos.