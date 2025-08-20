( Manejo de Emergencias de Cabo Rojo )

Una persona murió y dos resultaron heridas, entre ellas un menor en un accidente de tránsito entre dos guaguas ocurrido esta tarde en el kilómetro 6.2 de la carretera PR-114, en Hormigueros, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas a la 1:09 p.m. de hoy, miércoles, sobre un accidente vehicular entre dos camionetas de las marcas Toyota Tundra y Dodge RAM cerca de la estación de la Autoridad de Energía Eléctrica.

La víctima, un pasajero del vehículo Dodge RAM, murió presuntamente calcinado, de acuerdo con la información preliminar.

De inmediato, no se informó la condición de los heridos ni cómo ocurrieron los hechos.

Rescatistas y bomberos acudieron a la escena para atender la situación de emergencia.