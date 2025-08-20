La Fiscalía de Bayamón radicó ayer cargos criminales por maltrato a personas de edad avanzada y de menores contra Kevin Alicea González de 25 años y su pareja Chrislianys Erazo Vargas de 33 años, por hechos ocurridos en la noche del domingo, en una residencia el sector Los Barros en el barrio Santa Olaya, en Bayamón.

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, se alega que Alicea González, utilizando un palo de golf, agredió en la cabeza a su suegro de 64 años, ocasionándole una herida abierta. Razón por la cual también le radicaron cargos por portación y uso de armas blancas.

Kevin Alicea González, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada y de menores e infracción a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

La mujer había dejado al cuidado de sus padres a sus hijos menores de edad el 17 de junio y esa noche llegó a la residencia de su padre para llevarse a los menores, a pesar de que el abuelo consideraba que no estaba en condiciones para recogerlos.

Comenzó un forcejeo con el sexagenario y tomó por la fuerza por el cabello a una de las menores, no logrando su objetivo.

Christie M. Erazo Vargas, enfrenta cargos por maltrato de menores y a personas de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

El agente Isiah Rivera, bajo la supervisión de la sargento Jackeline Acevedo, adscrita a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Isabel Lafontaine, quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados.

Los arrestados fueron llevados ante la juez Aida Meléndez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto en todos los cargos, señalándole una fianza de $30,000 al joven, la cual prestó.

Mientras que la mujer fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $14,000.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 2 de septiembre.