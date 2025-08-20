Un conductor fue agredido esta madrugada en medio de un robo mediante carjacking, ocurrido en la calle 1 del barrio Factor frente al parque de pelota, en Arecibo.

Según la información preliminar, el asalto ocurrió a las 3:40 a.m. de hoy, miércoles, mientras un joven de 22 años se encontraba en una guagua Jeep Compass Sport, color gris claro y del año 2012, cuando fue sorprendido por una pareja que le anunció el asalto.

En medio de un forcejeo y los delincuentes lo golpearon en los brazos utilizando un objeto que no fue descrito en el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Paramédicos le brindaron asistencia médica a la víctima y no fue necesario su traslado a una sala de emergencias.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo continuarán con la pesquisa.