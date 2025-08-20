Las dos imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario regresaron este miércoles al Tribunal de Primera Instancia de Aibonito para atender asuntos relacionados con su representación legal.

Según confirmó a Primera Hora con el licenciado Jean Carlos Pérez, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales, aunque Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, comparecieron ayer a la vista en la que se les encontró causa para arresto, acompañadas por la licenciada Zulmarie Alverio Ramos, ahora ambas evalúan la posibilidad de ser representadas por un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

PUBLICIDAD

“Estaban reuniendose con la Sociedad para la Asistencia Legal, para evaluar si asumirían o no la representación legal de alguna de ellas, o de ambas”, detalló Pérez.

El funcionario explicó también que aunque ese no es un proceso que esté vinculado al tribunal, la reunión se llevó a cabo allí porque el Departamento de Corrección debe buscar un lugar que sea “seguro” y “privado”.

Ambas imputadas deberán notificar al tribunal su determinación sobre la representación legal a más tardar este próximo lunes, fecha en la que está pautada la vista preliminar en su contra.

Ayer, a madre e hija se les radicaron cargos por asesinato en primer grado, así como por portación y uso de un arma blanca, por el asesinato de Pratts Rosario. La jueza Valerie Telles Telles determinó causa para arresto contra ambas y les impuso una fianza de $1 millón a cada una-$500,000 por cada cargo-, la cual no prestaron. La madre fue ingresada a la Cárcel de Mujeres de Bayamón, mientras que la menor fue trasladada a una institución juvenil en Ponce.

Los hechos de este caso se remontan a la madrugada del 11 de agosto cuando un grupo de personas compartían luego de una actividad de cierre del verano en Aibonito. En el lugar, la hermana de la menor de la víctima fue atacada a golpes y esta se interpuso para defenderla, siendo atacada con un arma filosa.

Gabriela Nicole recibió alrededor de ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte.