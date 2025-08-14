Aibonito. Las exequias de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la adolescente de 16 años asesinada en un incidente que involucró a otras jóvenes, fueron interrumpidas abruptamente esta tarde por un incidente con la senadora Roxanna Soto Aguilú, conocida como la “abogada motorizada”, al querer fotografiar el féretro.

Poco más de dos horas después de iniciado el funeral, Jessica Laureano, tía materna de Gabriela Nicole, pidió a la legisladora novoprogresista que saliera y le ordenó que borrara alrededor de cinco fotografías.

“Mi hija tuvo que pedirle el teléfono a la senadora para borrar las fotos porque no las quería borrar y, cuando le pedí que se retirara, me dijo: ‘yo soy la senadora Aguilú’. Le dije: ‘tú puedes ser la gobernadora, pero una falta de respeto no voy a aguantar. Te repito una vez más: retírate’”, narró Laureano a Primera Hora.

La tía de Gabriela Nicole gritó que el acto fue “una falta de respeto”, ya que le habían pedido a las personas respetar la memoria de la adolescente en consideración a la familia.

“Los menores han respetado más la instrucción (de no tomar fotos) que una líder del Senado”, denunció.

Este medio presenció el incidente a las afueras de la fraternidad cuando Laureano le gritó a la senadora Aguilú que saliera de las facilidades tildando de una “falta de respeto” las fotografías.

Horas despúes, la legisladora negó que le hayan borrado las fotografías y que alguna persona se le haya acercado durante el evento, en declaraciones escritas enviadas a este medio.

“En ningún momento de mi parte se tomaron fotos de las exequias fúnebres, ni mi celular fue entregado para eliminar fotografía alguna”, manifestó la legisladora, que llevó un arreglo floral al funeral, y planteó que estuvo por cerca de dos horas en la ceremonia.

La legisladora no explicó por qué se le pidió abandonar el recinto.