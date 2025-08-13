El regreso a clases se tornó sombrío este miércoles en la Escuela Superior Bonifacio Sánchez Jiménez de Aibonito, luego de que estudiantes y maestros enfrentaran el dolor por la ausencia de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la adolescente que fue apuñalada mortalmente la madrugada del lunes.

Gabriela debía integrarse este miércoles al nuevo año escolar, pero su vida fue truncada días antes. Su muerte no solo ha generado indignación a nivel social, sino que también ha dejado un profundo vacío emocional entre quienes compartían a diario con ella en el aula.

Uno de los gestos más conmovedores provino de su maestra, Ilia Marie, quien compartió en redes sociales una imagen del pupitre vacío que debía ocupar la joven. Acompañó la foto con un mensaje que rápidamente resonó en la comunidad:

“Ese pupitre no es solo madera y metal… es un espacio que habla de lo que perdiste y de lo que perdimos. Me quedé esperando por ti en nuestro primer día. Duele...”, escribió la docente, según publicó Telenoticias en su página digital.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó que, ante la tragedia, se activó un protocolo de asistencia emocional para la comunidad escolar.

Se idicó que personal especializado permanecerá destacado en el plantel durante esta y la próxima semana para brindar apoyo psicológico a estudiantes, maestros y personal administrativo.

Sobre el crimen de la joven, autoridades se sostienen en que tienen identificadas a cuatro menores de entre 16 y 17 años y dos adultas de 20 años como sospechosos quienes serán citados cuando la Fiscalía de Aibonito lo estime pertinente para enfrentar la justicia.

El pasado domingo se llevó a cabo, en el pueblo de Aibonito, una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después al culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

En el lugar, surgió una discusión, una pelea y el crimen que se alega fue motivado presuntamente por rencillas anteriores por envidia transformada en odio, según la teoría que han expresados sus allegados en redes sociales.

Esa madrugada, la hermana de la víctima fue atacada a golpes y “Lela”, como le apodaban, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla o arma filosa. La menor recibió ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte, según lo certificaron en el hospital.

Su progenitora estaba presente al momento de los hechos y entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera. Más tarde, la mujer reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El carro fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas de ese municipio. El mismo será sometido a un análisis pericial.

El lunes, agentes de la División de Homicidios del CIC de Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle Doña Ana en el casco urbano de ese municipio, donde vive una de las adolescentes sospechosas y ocuparon ropa con presuntas manchas de sangre, un arma blanca e incautaron un automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color gris, en el que se cree que fue utilizado para transportarlas fuera de la escena, el cual será analizado por peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), una vez se expida una orden judicial para su registro.

“Estamos levantando expediente, declaraciones juradas en la fiscalía. Ya tenemos la orden (judicial) para transportar el vehículo al Instituto de Ciencias Forenses. Estamos esperando que la fiscalía entienda que tenemos lo suficiente (evidencia) para sostener el caso, no meramente radicarlo sino sostenerlo en un juicio”, indicó el capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Sobre las numerosas publicaciones revelando supuestos nombres de sospechosos, que incluyen a menores de edad con mensajes de corte amenazante o vengativo, el capitán sostuvo que al presente ninguna de las personas aludidas se ha querellado.