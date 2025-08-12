Cuatro menores y dos adultas han sido identificados como sospechosos de participar en la agresión y el asesinato de una adolescente pasada la medianoche del lunes en la intersección del Desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, en el casco urbano en Aibonito.

La investigación sigue avanzando ya que en las pasadas horas se diligenció una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle Doña Ana en el casco urbano de ese municipio, donde vive una de las adolescentes sospechosas.

Ayer, los investigadores ocuparon ropa con presuntas manchas de sangre para ser analizada, un arma blanca e incautaron un automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color gris, en el que se presume fueron transportadas para huir de la escena, el cual será analizado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El automóvil está registrado a nombre de una de las madres de las menores.

Los presuntos implicados son dos adultas de 20 años y cuatro adolescentes de entre 16 a 17 años, entre ellas figura la atacante, que es menor de edad, a quien se le tomarían unas fotografías en las manos por unas cortaduras que se observaron, una vez el Procurador de Menores lo autorice.

El domingo, se llevó a cabo en el pueblo de Aibonito una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después al culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

En el lugar, surgió un altercado por rencillas anteriores con la hermana de la víctima quien fue agredida, Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien hoy hubiese cumplido 17 años, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla. La menor recibió ocho puñaladas las que le ocasionaron la muerte según lo certificaron en el hospital.

Su madre estaba presente al momento de los hechos y entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera, presenciando hasta su último suspiro.

Horas más tarde, a esode las 5:30 a.m. de ayer, reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El mismo fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas del mencionado municipio. También fue ocupado para fines periciales.

Un amigo de la misma edad, resultó herido cuando intentó cubrirla con su cuerpo para evitar el ataque, el joven está fuera de peligro y permanece hospitalizado.

La víctima era estudiante de la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez, comenzaría su cuarto año mañana miércoles.

El agente Ángel Torres, adscrito a la División de Homicidios de Aibonito junto a la fiscal Brenda Soto, tienen a cargo la pesquisa.