Una adolescente de 16 años fue asesinada y un joven de la misma edad resultó herido esta madrugada, en hechos ocurridos cerca del desvío Roberto Colón, en la intersección con la carretera PR-14, en Aibonito.

Según la Policía de Puerto Rico, a las 12:55 a.m. una llamada desde una institución médica alertó a las autoridades sobre la llegada de dos menores con heridas provocadas por un arma blanca.

La joven falleció a consecuencia de las lesiones, mientras que el adolescente permanece en condición de cuidado.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, en conjunto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

