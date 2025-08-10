Una mujer de 22 años resultó herida de bala en un incidente reportado en la madrugada de hoy, domingo, en la entrada del motel Arcoíris, ubicado en la carretera PR-798 del barrio Río Cañas, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

La perjudicada, identificada como Keyliann N. Osorio Peña, relató a las autoridades que mientras se encontraba detenida en un vehículo Honda Civic blanco, en compañía de un hombre, escuchó múltiples disparos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido alcanzada por las balas en ambas piernas.

Osorio Peña fue transportada en un vehículo privado por su acompañante hasta una institución hospitalaria, donde el médico de turno le diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el muslo derecho, y otra con entrada sin salida en el muslo izquierdo.

Su condición fue descrita como estable.

La División de Investigaciones de Robo y Agresiones del CIC de Caguas está a cargo de la investigación.