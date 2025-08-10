Un peatón murió tras ser arrollado cerca de la 1:00 de la madrugada de hoy frente al negocio Unique Smiley Sport Bar, en la carretera PR-31 del municipio de Juncos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el hombre, de aproximadamente 60 años, salía del establecimiento y cruzaba la vía en una zona no designada para peatones cuando fue impactado por un vehículo Suzuki SX4 conducido por un hombre de 47 años que se detuvo en la escena.

La víctima sufrió múltiples traumas y fue atendida por paramédicos en el lugar. Luego fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Juncos, donde un médico de turno certificó su muerte.

El agente Nomar Colón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas, y la fiscal Dalines Hernández están a cargo de la investigación.