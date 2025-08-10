Un turista británico fue arrestado por intento de asesinato tras presuntamente intentar ahogar a su nuera en una piscina de un resort cercano a Disney World, en Florida.

Mark Gibbon, de 62 años, se encontraba de vacaciones con su familia en el Solterra Resort, en Davenport —a pocos kilómetros del famoso parque temático—, cuando una discusión por sus nietos terminó en violencia, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Polk.

Gibbon, originario de Beaconsfield, en Buckinghamshire (Reino Unido), está acusado de sujetar la cabeza de la mujer, de 33 años, bajo el agua en repetidas ocasiones, impidiéndole respirar.

La víctima relató que la discusión comenzó mientras ambos estaban en la piscina de la casa vacacional.

Una niña pequeña, al presenciar lo ocurrido, se lanzó al agua para intentar detener al hombre, mientras que dos hermanas que se hospedaban en una casa contigua llamaron al 911 al ver la escena, indicó la policía.

Según las autoridades, Gibbon solo se detuvo tras percatarse de que la policía había sido alertada.

“Nos encanta que turistas de todo el mundo visiten Polk County, pero esperamos que se comporten. Si no puede controlar su ira, quizá pase más tiempo en Florida del que esperaba”, declaró el sheriff Grady Judd a medios como BBC.

Gibbon fue detenido en el lugar y trasladado a la cárcel del condado de Polk. Enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y dos cargos de agresión.