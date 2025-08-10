La Policía de Puerto Rico identificó como Felipe Ríos Morales al hombre que murió en un accidente de tránsito ocurrido ayer, sábado, en la Carretera 486 en Camuy.

Según la información preliminar de los hechos, Ríos Morales conducía un Mitsubishi Mirage por la referida vía cuando invadió el carril contrario, impactando un vehículo Ford Fiesta que era conducido por Eileen Marie Román Cabán, de 44 años.

Debido al impacto, Ríos Morales recibió múltiples traumas que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Román Cabán, por su parte, resultó con heridas leves por las que fue transportada a un hospital.

Las autoridades continúan investigando el caso.